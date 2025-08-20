Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Πέτρου Ράλλη - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Πέτρου Ράλλη - Δείτε φωτογραφίες
Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός και ο τραυματισμός του άλλου
Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και έναν τραυματία που επέβαιναν σε δίκυκλο σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι σήμερα, Τετάρτη, στην Πέτρου Ράλλη.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα, χτύπησε σε μια κολώνα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του protothema.gr
Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός και ο τραυματισμός του άλλου.
Στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μια κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ.
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα, χτύπησε σε μια κολώνα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του protothema.gr
Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός και ο τραυματισμός του άλλου.
Στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μια κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ.
Ειδήσεις σήμερα:
Ανάλυση CNN: Γιατί ο Πούτιν διστάζει να συναντήσει τον Ζελένσκι και μπορεί να μη θελήσει ποτέ να το κάνει
Ένας χρόνος από την τραγωδία του Bayesian: Πώς βυθίστηκε τελικά από το «αδύνατο» σενάριο
Ο Τραμπ προκάλεσε αμηχανία στον αέρα: Αποκάλυψε τη σχέση παρουσιαστών του FOX και τους ρώτησε πόσα χρήματα βγάζουν, δείτε βίντεο
Ανάλυση CNN: Γιατί ο Πούτιν διστάζει να συναντήσει τον Ζελένσκι και μπορεί να μη θελήσει ποτέ να το κάνει
Ένας χρόνος από την τραγωδία του Bayesian: Πώς βυθίστηκε τελικά από το «αδύνατο» σενάριο
Ο Τραμπ προκάλεσε αμηχανία στον αέρα: Αποκάλυψε τη σχέση παρουσιαστών του FOX και τους ρώτησε πόσα χρήματα βγάζουν, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα