Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Πέτρου Ράλλη - Δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και έναν τραυματία στην Πέτρου Ράλλη - Δείτε φωτογραφίες

Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός και ο τραυματισμός του άλλου

Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό και έναν τραυματία που επέβαιναν σε δίκυκλο σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι  σήμερα, Τετάρτη, στην Πέτρου Ράλλη.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω όταν το μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα, χτύπησε σε μια κολώνα, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του protothema.gr

Οι δύο αναβάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του ενός και ο τραυματισμός του άλλου.

Στο σημείο έσπευσαν ένα ασθενοφόρο και μια κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ.

