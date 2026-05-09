Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπείρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια, 5 συλλήψεις

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 23, 25 και 26 ετών, καθώς και μία 35χρονη. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικές μεθόδους διακίνησης. Στην πρώτη περίπτωση, άτομα εισέρχονταν διαρκώς στο διαμέρισμα, παρέμεναν για ελάχιστο χρονικό διάστημα και αποχωρούσαν αφού είχαν πραγματοποιήσει αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.
Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας μετέβαιναν οργανωμένα στον Λόφο Στρέφη λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Η 35χρονη φέρεται να είχε ρόλο μεταφοράς των ναρκωτικών μέσα σε τσάντα χειρός, προχωρώντας στη συνέχεια στη διακίνησή τους στην περιοχή.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 21,3 γραμμάρια κάνναβης, επτά ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και πλήθος κινητών τηλεφώνων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας βρέθηκαν θαμμένα μέσα σε γλάστρα 47,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), ενώ κοντά στο σημείο διακίνησης στον Λόφο Στρέφη εντοπίστηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας κρυμμένες σε κάγκελο περίφραξης.
Οι 5 συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.
Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της ομάδας «ΔΡΑΣΗ», έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη διακριτική παρακολούθηση διαμερίσματος στα Εξάρχεια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε η συμμορία ως βάση δράσης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των δημόσιων χώρων και την προστασία της καθημερινότητας των πολιτών.
