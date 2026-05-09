Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπείρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια, 5 συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Αστυνομία Συλλήψεις Λόφος Στρέφη Εξάρχεια

Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπείρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια, 5 συλλήψεις

Διακινούσαν τα ναρκωτικά στο Λόφο Στρέφη - Το είχαν κρύψει σε γλάστρα

Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπείρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια, 5 συλλήψεις
24 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη πέντε ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών στον Λόφο Στρέφη προχώρησαν αστυνομικοί μετά από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στα Εξάρχεια το πρωί της Πέμπτης 8 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν τέσσερις αλλοδαποί ηλικίας 23, 25 και 26 ετών, καθώς και μία 35χρονη. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν δύο διαφορετικές μεθόδους διακίνησης. Στην πρώτη περίπτωση, άτομα εισέρχονταν διαρκώς στο διαμέρισμα, παρέμεναν για ελάχιστο χρονικό διάστημα και αποχωρούσαν αφού είχαν πραγματοποιήσει αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας μετέβαιναν οργανωμένα στον Λόφο Στρέφη λαμβάνοντας μέτρα αντιπαρακολούθησης. Η 35χρονη φέρεται να είχε ρόλο μεταφοράς των ναρκωτικών μέσα σε τσάντα χειρός, προχωρώντας στη συνέχεια στη διακίνησή τους στην περιοχή.

09052026 Σύλληψη -4- ατόμων μέλη συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά στο Λόφο Στρέφη

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 21,3 γραμμάρια κάνναβης, επτά ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και πλήθος κινητών τηλεφώνων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας βρέθηκαν θαμμένα μέσα σε γλάστρα 47,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»), ενώ κοντά στο σημείο διακίνησης στον Λόφο Στρέφη εντοπίστηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας κρυμμένες σε κάγκελο περίφραξης.

Οι 5 συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και ένταξη σε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε επίσης δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Κλείσιμο
Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπείρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια, 5 συλλήψεις

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. και της ομάδας «ΔΡΑΣΗ», έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη διακριτική παρακολούθηση διαμερίσματος στα Εξάρχεια, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε η συμμορία ως βάση δράσης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των δημόσιων χώρων και την προστασία της καθημερινότητας των πολιτών.
24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης