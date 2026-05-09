Γεωργιάδης: Τα έξι ψέματα του Σαλμά, είτε από άγνοια είτε από εσκεμμένη παραπληροφόρηση

Ο υπουργός παραθέτει έξι σημεία και θέτει ερωτήματα στον Σαλμά και σημειώνει ότι η κυβέρνηση προχωρά «με διαφάνεια και κεντρικούς διαγωνισμούς»





Ο κ. Γεωργιάδης ξεκινά από τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος «έφτιαξε» τον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι η απόφαση για κεντρικό διεθνή διαγωνισμό ελήφθη τον Μάιο του 2023 από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας και ότι ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, μετά και από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προσθέτει επίσης ότι δεν έφτιαξε ο ίδιος τις προδιαγραφές, καθώς, όπως σημειώνει, δεν ήταν καν υπουργός Υγείας το 2023 όταν έγινε ο διαγωνισμός, ενώ οι προδιαγραφές και η μελέτη έγιναν από υπηρεσιακούς παράγοντες νοσοκομείων και φορέων.







Ο υπουργός Υγείας αναφέρει ότι η μέση τιμή όλων των προηγούμενων διαγωνισμών ήταν περίπου 1,95 ευρώ, ενώ η ΕΚΑΠΥ έβγαλε διαγωνισμό με τιμή εκκίνησης 1,50 ευρώ για όλα τα νοσοκομεία και όλες τις υπηρεσίες, ο οποίος κατακυρώθηκε στα 1,44 ευρώ, «κλειδωμένη» για τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμβασιοποίηση του διαγωνισμού έβαλε «συμβατική τάξη» στα νοσοκομεία και επέφερε μείωση άνω του 15% στην ετήσια δαπάνη τους.



Για τον υπολογισμό με βάση τις κλίνες, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει ότι «σε όλο τον κόσμο, το μέγεθος των νοσοκομείων υπολογίζεται με τον αριθμό κλινών», καθώς ένα νοσοκομείο με 950 κλίνες δεν μπορεί να παράγει ίδια απόβλητα με ένα νοσοκομείο 170 κλινών. Για το ζήτημα της οικονομικής επάρκειας των αναδόχων, αναφέρει ότι σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς ζητείται τεκμηρίωση ότι ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να εξυπηρετήσει το έργο, ενώ στην προκειμένη περίπτωση, όπως λέει, επιλέχθηκε το ελάχιστο ποσοστό, 100%, για να μην αποκλειστεί η αγορά.









Κλείσιμο Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη «Στον κ. Σαλμά έχω αποφασίσει να απαντήσω μόνον στο Δικαστήριο αλλά επειδή δεν μου αρέσει να λένε ψέματα για μένα, απαντώ σε όσα είπε για τον διαγωνισμό των αποβλήτων των Νοσοκομείων ώστε εσείς να ξέρετε την αλήθεια:



Σαλμάς: Τα 6 ψέματα, είτε από άγνοια είτε από εσκεμμένη παραπληροφόρηση



Ψέμα 1ο. Το διαγωνισμό τον έφτιαξε ο Γεωργιάδης.

Τον διαγωνισμό δεν τον έφτιαξα εγώ. Η απόφαση για κεντρικό διεθνή διαγωνισμό ελήφθη τον 05/2023 από την αρμόδια αρχή (Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας που αποτελεί ΕΚΑΑ με βάση τον ν.4412/16) και ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε τον 09/2024 μετά και από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε συνέχεια προσφυγής εταιρειών αλλά και μετέπειτα έκδοσης απόφασης προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.



Ψέμα 2ο. Τις προδιαγραφές τις έφτιαξα εγώ.

Δεν ήμουν καν Υπουργός Υγείας το 2023 όταν έγινε ο διαγωνισμός , αλλά και να ήμουν οι Υπουργοί δεν φτιάχνουμε προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές και η μελέτη που προηγήθηκε έγιναν από υπηρεσιακούς παράγοντες νοσοκομείων και φορέων (ΑΧΕΠΑ, Αλεξανδρούπολη, 5η ΥΠΕ κ.α.), βγήκαν δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια υποβλήθηκαν στο αρμόδιο όργανο (Αναθέτουσα) τόσο η οικονομοτεχνική μελέτη, όσο και οι προδιαγραφές, που έχουν στηριχθεί πλήρως (ίσως και για πρώτη φόρα) στο Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Αποβλήτων και στο νέο νομικό πλαίσιο Ν. 4819/2021.



Ψέμα 3ο Όλες οι εταιρείες έκαναν κοινοπραξία.

Αρχικά οι συμβάσεις είναι 7 (όσες κι οι ΥΠΕ) και δεν είναι όλες οι εταιρείες του χώρου σε όλες τις συμβάσεις, εύκολα μπορεί να το διακρίνει κανείς από το ΚΗΜΔΗΣ που όλες οι συμβάσεις είναι αναρτημένες (πχ στην 7η ΥΠΕ είναι μόνο 1 εταιρεία και όχι κοινοπραξία) κοινώς δεν έχει ιδέα για ποιο πράγμα μιλάει.



Ψέμα 4ο. Η τιμές ήταν 700€ ο τόνος, δηλ. 0,70 το κιλό και το πήγαν 1.860€/τόνος

Η τιμή στην οποία κάνει αναφορά – παραπληροφορώντας - είναι : οριζόμενη τιμή από το παρατηρητήριο τιμών (επεξεργασία ΕΑΑΜ : 0,70€). ΌΛΟΙ οι διαγωνισμοί, μέχρι και σήμερα, βγαίνουν για το σύνολο των υπηρεσιών, δηλαδή: για διαχείριση, συλλογή, επεξεργασία, μεταφορά και λοιπές υποχρεώσεις. Η μέση τιμή ΟΛΩΝ των διαγωνισμών ήταν περί τα 1,95€ με χαρακτηριστικά παραδείγματα: ΓΝ. ΚΑΤ:2,38€, ΓΝ Αλεξάνδρα 2,25€, Γ.Α.Ν. Άγιος Σάββας 1,97€. Σε περίπτωση που έκαναν διαγωνισμό μόνο για επεξεργασία (πχ Λάρισα) έκαναν και χωριστούς διαγωνισμούς (ή ακόμα και απευθείας αναθέσεις) για τις λοιπές υπηρεσίες, δηλαδή: συλλογή, μεταφορά, συσκευασίες κ.α. με πολύ μεγαλύτερο τελικό κόστος.

Η ΕΚΑΠΥ έβγαλε διαγωνισμό με τιμή εκκίνησης 1,50€ για όλα τα Νοσοκομεία για όλες τις υπηρεσίες και όχι μόνο επεξεργασία, κατακυρώθηκε σε ανάδοχο με 1,44 αλλά κλειδωμένη για όση η διάρκεια της σύμβασης (3 χρόνια)! Η συμβασιοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού, εκτός της συμβατικής τάξης που έβαλε στα νοσοκομεία, επέφερε και σημαντική μείωση πάνω από 15% στην ετήσια δαπάνη των Νοσοκομείων. Έλυσε δε, τόσα προβλήματα που τώρα θέλουν και οι λοιποί φορείς (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία του Υπ. Παιδείας και του Υπ. Άμυνας) να ακολουθήσουν την ίδια επιτυχημένη συνταγή, όπως λένε οι ίδιοι.



Ψέμα 5ο. Έβαλαν κλίνες για να υπολογίσουν τον διαγωνισμό των αποβλήτων.

Πιθανότατα δεν είχε ασκήσει ουσιαστικά καθήκοντα στο Υπουργείο Υγείας τελικά.… σε όλο τον κόσμο, το μέγεθος των Νοσοκομείων υπολογίζεται με τον αριθμό κλινών, είναι στοιχεία σύγκρισης δεδομένων. Ένα Νοσοκομείο με 950 κλίνες (πχ Ευαγγελισμός) δεν μπορεί να παράγει ίδια απόβλητα με ένα άλλο, που έχει 170 κλίνες. Ένα άλλο στοιχεία είναι οι κλινικές. Συνεπώς ο όγκος τεκμηριώνεται από το αντικειμενικό στοιχείο που είναι οι κλίνες. Είναι ευρέως γνωστό, ότι σε διεθνείς διαγωνισμούς, το Ελεγκτικό Συνέδριο απαιτεί αναλυτική τεκμηρίωση κόστους (Ε.Α.Κ.), και η ανάλυση που προηγήθηκε του διαγωνισμού (με μελέτη όλων των δεδομένων) ήταν αυτή που τεκμηρίωσε την κοστολόγηση της σύμβασης.



Ψέμα 6ο. Ζήτησε (ο Γεωργιάδης…) να έχουν εξυπηρετήσει αντίστοιχες κλίνες και να έχουν τζίρο όσο η αξία των συμβάσεων αυτών.



Σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς ζητείται η τεκμηρίωση ως προς την Οικονομική Επάρκεια (αυτός είναι ο σωστός όρος), ότι δηλαδή πρέπει να αποδείξει ο υποψήφιος ανάδοχος ότι είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το έργο (σε όρους λειτουργικούς, επιχειρησιακούς και οικονομικούς).



Στο νόμο εξάλλου, υπάρχει η απαίτηση έκδοσης μιας πολύ σημαντικής εγγυητικής επιστολής (από τράπεζα) τόσο για την συμμετοχή όσο και για την εκτέλεση, πως θα την εκδώσει μια εταιρεία αν δεν έχει τους αντίστοιχους πόρους; Μεταξύ αυτών των όρων, είναι και ο ετήσιος κύκλος εργασιών για τα 3 προηγούμενα έτη, ο οποίος συνήθως είναι 100 ή 200% του τμήματος που συμμετέχει μια εταιρεία. Στην περίπτωση μας, πήγαμε στο ελάχιστο % για να μην αποκλειστεί η αγορά, στο 100%, το οποίο είναι το ποσό για το οποίο θα συμμετέχει. Η συνήθης πρακτική είναι 150% ή 200%. Επιπρόσθετα, η αναφορά που κάνει για τις κλίνες είναι πάλι παραπλανητική, ο διαγωνισμός ζητούσε να έχει εξυπηρετήσει ο υποψήφιος ανάδοχος αντίστοιχης δυναμικότητας νοσοκομεία, Δημόσια ή Ιδιωτικά, όπου να σημειωθεί ότι αριθμός των Δημοσίων Νοσοκομείων είναι 127 ο αριθμός των Ιδιωτικών Νοσοκομείων είναι 141 (ΕΛΣΤΑΤ για το 2024).



Ποιον εξυπηρετεί ο κ. Σαλμάς, δεν θέλει Κεντρικούς Διεθνείς Διαγωνισμούς; Δεν θέλει να πηγαίνουν όλες οι συμβάσεις για προ-συμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο; καθώς η τακτική των πολλών μικρών διαγωνισμών οδηγεί τόσο στην κατασπατάληση πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων) όσο και στην μη διεξαγωγή προσυμβατικού ελέγχου! Μήπως επιθυμεί να συνεχιστεί η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων … χωρίς όρους ;

Εμείς προχωράμε με Διαφάνεια και Κεντρικούς Διαγωνισμούς από την Εθνική Κεντρική Αρχή και υπό τον έλεγχο της ΕΑΔΗΣΥ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εμπιστευόμαστε.



Ολα αυτά όμως θα εξηγηθούν στο Δικαστηρίο και θα διαπιστώσετε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος ψέματα».