Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στη Βοιωτία, οι δράστες άρπαξαν κασετίνα με περίπου 100.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΤΜ Βοιωτία

Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στη Βοιωτία, οι δράστες άρπαξαν κασετίνα με περίπου 100.000 ευρώ

Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες άφησαν πίσω τους εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, συνολικής αξίας περίπου 2.500 ευρώ

Ανατίναξαν ΑΤΜ τα ξημερώματα στη Βοιωτία, οι δράστες άρπαξαν κασετίνα με περίπου 100.000 ευρώ
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πόδι σηκώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 η περιοχή των Οινοφύτων, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε μηχάνημα ΑΤΜ το οποίο βρισκόταν σε χώρο σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο ισχυρός θόρυβος ακούστηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Οι άγνωστοι δράστες φέρονται να ανατίναξαν το ΑΤΜ και στη συνέχεια να απέσπασαν τουλάχιστον μία κασετίνα με μετρητά.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το ποσό που περιείχε η κασετίνα προσεγγίζει τις 100.000 ευρώ. Κατά τη διαφυγή τους, οι δράστες άφησαν πίσω τους εκατοντάδες καμένα χαρτονομίσματα, συνολικής αξίας περίπου 2.500 ευρώ.

Μετά την έκρηξη, οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο δράσης τους και το όχημα διαφυγής που χρησιμοποίησαν.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων, προκειμένου να προσδιορίσουν τον αριθμό των δραστών και τις κινήσεις τους μετά την έκρηξη.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης