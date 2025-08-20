Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ - Νεκρός ο αναβάτης
Τροχαίο Αγία Παρασκευή Μηχανή

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ - Νεκρός ο αναβάτης

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ - Νεκρός ο αναβάτης
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο με σύγκρουση ανάμεσα σε μηχανή και ΙΧ σημειώθηκε περίπου στις 10:25 στην Αγία Παρασκευή, στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μηχανής. 

Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς όπου κατέληξε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της για άγνωστο λόγο και συγκρούστηκε με το ΙΧ.

