Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ - Νεκρός ο αναβάτης
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου
Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο με σύγκρουση ανάμεσα σε μηχανή και ΙΧ σημειώθηκε περίπου στις 10:25 στην Αγία Παρασκευή, στη συμβολή της Μεσογείων με τη λεωφόρο Λαυρίου.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο αναβάτης της μηχανής.
Ο αναβάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς όπου κατέληξε.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή εξετράπη της πορείας της για άγνωστο λόγο και συγκρούστηκε με το ΙΧ.
