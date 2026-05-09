Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της δολοφονίας 34χρονου έξω από κλαμπ στις Σέρρες το 2025
ΕΛΛΑΔΑ
Το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερρών, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνταν για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη.

Σε κανέναν εκ των καταδικασθέντων (ηλικίας 28 έως 31 ετών) δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό κι όλοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνταν ως προσωρινά κρατούμενοι από τον περυσινό Ιανουάριο. Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, η οποία ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ (προηγήθηκε πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία), ο καταδικασθείς σε ισόβια δεσμά κρίθηκε ένοχος ως φυσικός αυτουργός της ανθρωποκτονίας, καθώς τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με στρατιωτικό μαχαίρι.


Τρεις καταδίκες για απλή συνέργεια

Οι υπόλοιποι τρεις καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς, όπως έκρινε το δικαστήριο, συμμετείχαν στην επίθεση με χτυπήματα, ενώ ένας απ' αυτούς πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι κρότου. Κατά περίπτωση, στους τρεις συγκεκριμένους επιβλήθηκαν και ποινές για πλημμεληματικές πράξεις, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή, άσκοποι πυροβολισμοί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το φονικό επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.
