Κλήρωση Eurojackpot 19/8/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23 εκατομμύρια ευρώ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (19/8), η κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot είναι οι εξής: 3, 4, 11, 33, 47 και 6, 9.
Οι κληρώσεις του Eurojackpot διεξάγονται κάθε Τρίτη, στις 21:15, και κάθε Παρασκευή, στις 21:00, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.
