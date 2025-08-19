Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Οριοθετήθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα – Εκτροπή της κυκλοφορίας στη Λαυρίου
Φωτιά ξέσπασε την Τρίτη σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα.
Στο σημείο έσπευσαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.
Η φωτιά είναι πλέον οριοθετημένη, αναφέρει η Πυροσβεστική.
Εν τω μεταξύ, λόγω της φωτιάς γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος της Γ’ Εισόδου της Κερατέας.
