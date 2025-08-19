Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός 63χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 11, στο Γάζωρο Σερρών, όπου ένας 63χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο.
Ειδικότερα, η μοτοσικλέτα του 63χρονου συγκρούστηκε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 55χρονος.
Για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης.
