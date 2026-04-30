ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Βγήκαν οι προκηρύξεις για προσλήψεις εκπαιδευτικών, πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Υποβολή αιτήσεων από 12 έως 27 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
Βγήκαν οι προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για προσλήψεις εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.
Οι δύο προκηρύξεις που απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση την προηγούμενη Παρασκευή αφορούν:
-Η 1ΓΕ/2026 στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας ΠΕ. (Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα θέσεων)
-Η 2ΓΕ/2026 στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91. (Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα θέσεων).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο ΑΣΕΠ αρχίζει την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, και ώρα 14:00.
H προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ αρχίζει την Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 και ώρα 14:00.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ΑΣΕΠ, καταβάλλοντας παράβολο ύψους 15 ευρώ, το οποίο εκδίδουν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου→Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www. gsis.gr).
Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ της 1ΓΕ/2026.
Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ της 2ΓΕ/2026.
Οι κλάδοι και οι ειδικότητες
