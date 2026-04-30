Χρηματιστήριο: Διακυμάνσεις εν μέσω νευρικότητας στις διεθνείς αγορές
Χρηματιστήριο: Διακυμάνσεις εν μέσω νευρικότητας στις διεθνείς αγορές
Με το βλέμμα στις διεθνείς πιέσεις και το επερχόμενο τριήμερο, η εγχώρια αγορά ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Απρίλιο με ισχυρά κέρδη
Σε κλίμα έντονης νευρικότητας και υπό την πίεση των διεθνών εξελίξεων κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, η οποία διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με τη σκληρή στάση της Federal Reserve, δημιουργούν ένα περιβάλλον επιφυλακτικότητας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/4), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί σημειώνει αυτήν την ώρα κέρδη 0,20% στις 2.205 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε πτώση κατά -0,49% στις 2.189,84 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι η Euronext Athens θα παραμείνει κλειστή αύριο λόγω Πρωτομαγιάς.
Η πρόσφατη απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, εκπέμποντας ταυτόχρονα μηνύματα εσωτερικού διχασμού, οδηγεί σε ενίσχυση του δολαρίου και άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, παράγοντες που παραδοσιακά ασκούν πιέσεις στις μετοχικές αξίες παγκοσμίως.
Στην εγχώρια αγορά, η νευρικότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι η αυριανή αργία ενδεχομένως να οδηγήσει πολλούς επενδυτές στην επιλογή της κατοχύρωσης θέσεων ώστε να εξασφαλίσουν αυξημένη ρευστότητα ενόψει του τριημέρου. Παρά το γεγονός ότι ο Απρίλιος αποχαιρετά τους επενδυτές με μια εντυπωσιακή μηνιαία άνοδο άνω του +6% και οι εισηγμένες καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας που υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ, η διεθνής συγκυρία φαίνεται να επιβάλλει μια προσωρινή παύση στη δυναμική του ΧΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (30/4), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί σημειώνει αυτήν την ώρα κέρδη 0,20% στις 2.205 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε πτώση κατά -0,49% στις 2.189,84 μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι η Euronext Athens θα παραμείνει κλειστή αύριο λόγω Πρωτομαγιάς.
Η πρόσφατη απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, εκπέμποντας ταυτόχρονα μηνύματα εσωτερικού διχασμού, οδηγεί σε ενίσχυση του δολαρίου και άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων, παράγοντες που παραδοσιακά ασκούν πιέσεις στις μετοχικές αξίες παγκοσμίως.
Στην εγχώρια αγορά, η νευρικότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι η αυριανή αργία ενδεχομένως να οδηγήσει πολλούς επενδυτές στην επιλογή της κατοχύρωσης θέσεων ώστε να εξασφαλίσουν αυξημένη ρευστότητα ενόψει του τριημέρου. Παρά το γεγονός ότι ο Απρίλιος αποχαιρετά τους επενδυτές με μια εντυπωσιακή μηνιαία άνοδο άνω του +6% και οι εισηγμένες καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ καθαρής κερδοφορίας που υπερβαίνουν τα 12 δισ. ευρώ, η διεθνής συγκυρία φαίνεται να επιβάλλει μια προσωρινή παύση στη δυναμική του ΧΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
