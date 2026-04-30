«Δεν το σκέφτηκα, μου βγήκε αυθόρμητα»: Ο 18χρονος περιέγραψε πώς έσωσε με λαβή Χάιμλιχ τη γυναίκα που πνιγόταν στη Θεσσαλονίκη
Η γυναίκα έτρωγε στο εστιατόριο όπου εργαζόταν ο μαθητής της Γ' Λυκείου όταν μία γαρίδα κόλλησε στον λαιμό της
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση ενός 18χρονου μαθητή σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκη, όταν γυναίκα πνίγηκε από τροφή και κινδύνεψε να χάσει τη ζωή της. Ο Θοδωρής Ζάπρης, μαθητής της Γ’ Λυκείου, εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ και κατάφερε να της επαναφέρει την αναπνοή.
«Εκείνη τη στιγμή μου βγήκε εντελώς αυθόρμητα να βοηθήσω. Δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα», λέει στο ΤhessPost.gr ο Θοδωρής Ζάπρης, ο μαθητής της Γ’ Λυκείου που έσωσε με τη λαβή Χάιμλιχ, γυναίκα που πνιγόταν σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης το περασμένο Σάββατο (25/4).
Ο νεαρός, που εργάζεται στο συγκεκριμένο κατάστημα, αντιλήφθηκε άμεσα τι συνέβαινε όταν η γυναίκα δεν μπορούσε να αναπνεύσει λόγω τροφής που είχε σταθεί στον λαιμό της. Με ψυχραιμία πλησίασε και, ζητώντας από όσους ήδη προσπαθούσαν να βοηθήσουν να κάνουν στην άκρη, ανέλαβε ο ίδιος την κατάσταση λέγοντας «θα βοηθήσω εγώ, ξέρω!».
Περιγράφοντας τα κρίσιμα δευτερόλεπτα όπου ανέλαβε δράση, λέει ότι «ενώ δούλευα, μια κυρία που έτρωγε μαζί με την παρέα της, άρχισε να βήχει πολύ έντονα, της κάθισε φαγητό στον λαιμό, μια γαρίδα συγκεκριμένα. Πήγα εκείνη την ώρα εκεί, είχαν πάει και άλλοι συνάδελφοι να κάνουν προσπάθεια, τους είπα αφήστε το, θα βοηθήσω εγώ, ξέρω. Αφού της έκανα τη λαβή Χάιμλιχ, της βγήκε το φαγητό και ήταν εντάξει, στη συνέχεια με ευχαρίστησε. Εκείνη τη στιγμή δεν το σκέφτηκα, ούτε αγχώθηκα. Έπραξε μόνο του το μυαλό μου, μου βγήκε φυσικά».
Ο 18χρονος δηλώνει πως στο μέλλον επιθυμεί να εργαστεί ως διασώστης σε χιονοδρομικό κέντρο στην Ελβετία, ενώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες από μικρή ηλικία.
«Θα ήταν πολύ θετικό τα σχολεία να εντάξουν την εκμάθηση πρώτων βοηθειών στο πρόγραμμά τους, γιατί εν ώρα σχολείου, τα παιδιά θα συγκρατήσουν πράγματα. Είναι μια ικανότητα που εάν την μάθεις, δε θα διστάσεις την κρίσιμη στιγμή», σημειώνει.
Ο ίδιος απέκτησε τις σχετικές γνώσεις μέσα από το σχολείο του, τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα της Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης, στο φετινό πρόγραμμα συμμετέχουν 1.350 σχολεία, περίπου 200 εθελοντές εκπαιδευτές και συνολικά 165.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί.
