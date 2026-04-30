Κρήτη: Γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μετά από τσίμπημα μέλισσας
Γειτόνισσα της χορήγησε ένεση αδρεναλίνης και πρόλαβε τα χειρότερα
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στον Αλικιανό στα Χανιά, όταν γυναίκα κατέρρευσε μετά από τσίμπημα μέλισσας, παρουσιάζοντας έντονη αλλεργική αντίδραση που την έφερε στα πρόθυρα αναφυλακτικού σοκ.
Σύμφωνα με το ekriti.gr, καθοριστική αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση γειτόνισσάς της, εργαζόμενης σε νοσοκομείο, η οποία αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και της χορήγησε ένεση αδρεναλίνης, παρέχοντας τις πρώτες κρίσιμες βοήθειες.
Χάρη στην άμεση παρέμβασή της, η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
