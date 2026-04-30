Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος για τροχαίο με εγκατάλειψη, χτύπησε 9χρονο με το ΙΧ και έφυγε
Στη σύλληψη ενός 27χρονου οδηγού που χτύπησε με το αυτοκίνητό του ένα παιδί εννέα ετών και το εγκατέλειψε, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε περιοχή του Λαγκαδά, όταν ο 27χρονος που οδηγούσε αυτοκίνητο παρέσυρε τον ανήλικο και στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, πάτησε γκάζι και αποχώρησε.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής, οι οποίοι εντόπισαν και πέρασαν χειροπέδες στον 27χρονο οδηγό.
