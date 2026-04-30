Αυτοκίνητο παρέσυρε μηχανή με μητέρα και παιδί στην Πάτρα και ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Τροχαίο Ανήλικος

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία

Αναστάτωση προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης ένα σοβαρό τροχαίο περιστατικό στον Νέο Δρόμο της Πάτρας, στο ύψος της οδού Αμερικής, όπου σημειώθηκε σύγκρουση οχήματος με δίκυκλο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από μαρτυρίες και πληροφορίες, Ι.Χ. που έβγαινε από πρατήριο καυσίμων συγκρούστηκε με μηχανάκι στο οποίο επέβαιναν μία γυναίκα μαζί με το ανήλικο παιδί της. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα οι δύο επιβάτες του δικύκλου να βρεθούν στο οδόστρωμα και να τραυματιστούν.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας να σπεύδουν για την παροχή βοήθειας. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κατάσταση της υγείας τους δεν προκαλεί ανησυχία.

Την ίδια στιγμή, η Τροχαία Πατρών έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η αναζήτηση του οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται να αποχώρησε από το σημείο μετά τη σύγκρουση.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

