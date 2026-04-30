AXIA-Alpha Finance: Γιατί η Ελλάδα παραμένει στο ραντάρ των επενδυτών
Η ΑΧΙΑ Alpha Finance βλέπει ανθεκτικότητα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με στήριξη από τράπεζες, ισχυρές αποτιμήσεις και προσδοκίες αναβάθμισης της αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης οικονομίας
Η ΑΧΙΑ Alpha Finance εκτιμά ότι σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και έντονης μεταβλητότητας, η ελληνική αγορά μετοχών δείχνει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, διατηρώντας θετικό πρόσημο από την αρχή του 2026, με βασικό μοχλό τις τράπεζες αλλά και με ευρύτερη συμμετοχή κλάδων.
Παρά τις διακυμάνσεις, η επενδυτική αφήγηση δεν έχει ανατραπεί, αντιθέτως ενισχύεται από έναν συνδυασμό μακροοικονομικής σταθερότητας, ανθεκτικών εταιρικών κερδών και ελκυστικών αποτιμήσεων.
Επιλογές μετοχών: Τράπεζες και «defensives» στο προσκήνιοΣτο τρέχον περιβάλλον, η στρατηγική στρέφεται προς εταιρείες με ανθεκτικά θεμελιώδη και ορατότητα κερδών.
Οι βασικές επιλογές περιλαμβάνουν:
Eurobank: με τιμή στόχο €4,50, λόγω ισχυρής διεθνούς παρουσίας και υψηλής κερδοφορίας
Τράπεζα Κύπρου: με τιμή στόχο €10,90, με υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων και ισχυρά μερίσματα
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: με τιμή στόχο €44,20, ως καθαρό play υποδομών και παραχωρήσεων
ΔΕΗ: με τιμή στόχο €25,40, με φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο και επέκταση σε νέες δραστηριότητες
Jumbo: με τιμή στόχο €32,70, λόγω ισχυρού ιστορικού και ελκυστικής αποτίμησης
Ιδιαίτερη σημασία έχει και το υψηλό μερισματικό προφίλ της αγοράς, με αρκετές εταιρείες να προσφέρουν αποδόσεις άνω του 5%-7%, λειτουργώντας ως «άγκυρα» για τους επενδυτές σε περιόδους αβεβαιότητας.
