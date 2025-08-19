Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί για επίθεση σε φίλαθλο στις κερκίδες γηπέδου
Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί για επίθεση σε φίλαθλο στις κερκίδες γηπέδου
H επίθεση σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2024 - 30, 29 και 25 ετών οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν
Στην ταυτοποίηση τριών ατόμων για επίθεση σε βάρος φιλάθλου σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο προχώρησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, εντόπισαν τον φίλαθλο στις κερκίδες στον αγώνα της 14ης Νοεμβρίου 2024, και τον εξύβρισαν, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ομάδα.
Λίγη ώρα αργότερα, δε, έξω από το γήπεδο, τον πλησίασαν εκ νέου και τον χτύπησαν με τα χέρια στο κεφάλι.
Η εμπλοκή των δραστών προέκυψε ύστερα από ενδελεχή έρευνα, αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, εντόπισαν τον φίλαθλο στις κερκίδες στον αγώνα της 14ης Νοεμβρίου 2024, και τον εξύβρισαν, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ομάδα.
Λίγη ώρα αργότερα, δε, έξω από το γήπεδο, τον πλησίασαν εκ νέου και τον χτύπησαν με τα χέρια στο κεφάλι.
Η εμπλοκή των δραστών προέκυψε ύστερα από ενδελεχή έρευνα, αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές.
Ειδήσεις σήμερα:
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Το σχέδιο του Ζελένσκι και οι κόκκινες γραμμές στον Λευκό Οίκο - Τι ζητά η Ουκρανία από τον Τραμπ μετά τα 100 δισ. για όπλα
ΔΕΘ: Κερδίζει έδαφος η κατάργηση προσωπικής διαφοράς για 670.000 συνταξιούχους - Πώς θα ωφεληθούν, πόσο κοστίζει το μέτρο
Η στιγμή που ελεύθερος σκοπευτής από την Ουκρανία εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα