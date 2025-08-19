Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν τρεις οπαδοί για επίθεση σε φίλαθλο στις κερκίδες γηπέδου
H επίθεση σημειώθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2024 - 30, 29 και 25 ετών οι τρεις που ταυτοποιήθηκαν

Στην ταυτοποίηση τριών ατόμων για επίθεση σε βάρος φιλάθλου σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο προχώρησε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι μαζί με δύο ακόμη άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί, εντόπισαν τον φίλαθλο στις κερκίδες στον αγώνα της 14ης Νοεμβρίου 2024, και τον εξύβρισαν, αφού διαπίστωσαν ότι υποστήριζε διαφορετική ομάδα.

Λίγη ώρα αργότερα, δε, έξω από το γήπεδο, τον πλησίασαν εκ νέου και τον χτύπησαν με τα χέρια στο κεφάλι.

Η εμπλοκή των δραστών προέκυψε ύστερα από ενδελεχή έρευνα, αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

