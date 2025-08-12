Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Αγνοείται για πέμπτη μέρα 14χρονος Σύρος που εξαφανίστηκε από δομή στην Κυψέλη
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του
Εξαφανίστηκε την Παρασκευή 8 Αυγούστου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Κυψέλη, ο Ζιαντ Αλμπάκο Αλάλ, 14 ετών, συριακής καταγωγής.
Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα για την εξαφάνιση του ανηλίκου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Ζιαντ Αλμπάκο Αλάλ έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας και μπλουζάκι αγνώστου χρώματος.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert, οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
