Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος που φωτογράφιζε γυναίκα με μαγιό σε παραλία της Περαίας
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος που φωτογράφιζε γυναίκα με μαγιό σε παραλία της Περαίας

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 68χρονος που φωτογράφιζε γυναίκα με μαγιό σε παραλία της Περαίας
Στη σύλληψη ενός 68χρονου άνδρα (ημεδαπού) προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμης διότι φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο μια 29χρονη αλλοδαπή, η οποία βρισκόταν στην παραλία και φορούσε το μαγιό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Περαίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, και ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.


Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων

«Έχεις τοπ γάμπες, είναι πολύ όμορφες» έγραφε σε ανήλικους ο γυμνασιάρχης που κατηγορείται στη Σάμο για βιασμό και πορνογραφία

Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον και γιατί ο στόχος του δεν είναι το έγκλημα
