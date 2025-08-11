73χρονη Γαλλίδα πνίγηκε στην Τροιζήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Νεκρή Πόρος πνιγμός

73χρονη Γαλλίδα πνίγηκε στην Τροιζήνα

Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας του Γαλατά

73χρονη Γαλλίδα πνίγηκε στην Τροιζήνα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια γυναίκα 73 ετών, υπήκοος Γαλλίας, εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής, στον Δήμο Πόρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η άτυχη λουόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την υπόθεση ερευνά το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πόρου.

Η σορός της θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Πειραιά, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει»: Το τελευταίο μήνυμα του δημοσιογράφου του Al Jazeera που στοχοποιήθηκε σαν τρομοκράτης

«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας

Πέθανε 24χρονη Αμερικανίδα πορνοστάρ - «Περνάω πολλά άσχημα πράγματα» έγραφε στην τελευταία ανάρτησή της
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης