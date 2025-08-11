Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
73χρονη Γαλλίδα πνίγηκε στην Τροιζήνα
73χρονη Γαλλίδα πνίγηκε στην Τροιζήνα
Η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας του Γαλατά
Μια γυναίκα 73 ετών, υπήκοος Γαλλίας, εντοπίστηκε νεκρή στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής, στον Δήμο Πόρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, η άτυχη λουόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Την υπόθεση ερευνά το Α’ Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων, που υπάγεται στο Λιμεναρχείο Πόρου.
Η σορός της θα μεταφερθεί στο νεκροτομείο του Πειραιά, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.
