Ζεφύρι: Καρέ-καρέ η στιγμή που οδηγός αυτοκινήτου παρασύρει και εγκαταλείπει μηχανή
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου, αξιοποιώντας υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής
Σοκ προκαλεί το βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο Ζεφύρι, όπου ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μηχανή και στη συνέχεια εγκατέλειψε τη σκηνή αφήνοντας τον οδηγό της μηχανής τραυματισμένο στην άσφαλτο.
Πιο συγκεκριμένα, μετά το τροχαίο, το οποίο έγινε στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος αφήνοντας πίσω τον σοβαρά τραυματισμένο 45χρονο οδηγό της μηχανή, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αττικόν.
Δείτε βίντεο:
