Καρέ - καρέ η στιγμή της θανατηφόρας παράσυρσης πεζού στη Χερσόνησο - Δείτε βίντεο

Χερσόνησος Κρήτη Παράσυρση πεζού Τροχαίο δυστύχημα

Στην προσπάθειά του να αποφύγει τον πεζό, το βαν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με μία μηχανή

Σοκ προκαλεί το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα, που σημειώθηκε λίγο μετά στις 17:00 στη Χερσόνησο της Κρήτης, όπου ένα βαν παρέσυρε θανάσιμα έναν πεζό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, ένα βαν, που κινούνταν από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, βρέθηκε μπροστά σε έναν άνδρα που διέσχιζε τον δρόμο.  

Ο οδηγός, στην προσπάθειά του να  τον αποφύγει, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε με μία μηχανή. Παρά την προσπάθεια αποφυγής, το βαν τελικά παρέσυρε τον πεζό, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Δείτε βίντεο: 


Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από την τροχαία.

