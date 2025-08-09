Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τηλεφωνικές απάτες στη Λέρο: Προσποιούνται το λογιστήριο του Δήμου και αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά
Ο δήμαρχος Λέρου προειδοποιεί τους πολίτες να μη δίνουν προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους
Ανησυχία προκαλεί στους κατοίκους της Λέρου η εμφάνιση μίας νέας τηλεφωνικής απάτης, με επιτήδειους να προσποιούνται ότι τηλεφωνούν από το λογιστήριο του Δήμου, προκειμένου να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών.
Όπως αναφέρει η dimokratiki.gr, οι τηλεφωνικές απάτες στοχεύουν κυρίως προμηθευτές των δήμων. Οι δράστες εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών και προσποιούνται δημοτικούς υπαλλήλους ή αιρετούς με στόχο την οικονομική απάτη.
Οι απατεώνες επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους οικονομικών υπηρεσιών, ενώ στην πραγματικότητα, ο στόχος τους είναι να αποσπάσουν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, PIN ή να πείσουν το θύμα να συνδεθεί μέσω κακόβουλου συνδέσμου σε πλαστή σελίδα e-banking.
Σε κάποιες περιπτώσεις, η πίεση είναι άμεση, με αναφορές σε «κατεπείγουσες διαδικασίες πληρωμής», προκειμένου να τρομοκρατηθεί το θύμα και να μην υποπτευθεί την απάτη.
Για τα συγκεκριμένα περιστατικά, ο Δήμος Λέρου προειδοποιεί τους πολίτες να απορρίπτουν την οποιαδήποτε προτροπή για ενέργεια από μέρους τους. Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Λέρου, Τιμόθεος Κωττάκης, αναφέρει τα εξής, εφιστώντας την προσοχή των συμπολιτών του:
«Το τελευταίο διήμερο επιτήδειοι επικοινωνούν τηλεφωνικά με συμπολίτες μας, λέγοντας πως είναι από το λογιστήριο του Δήμου και ζητούν στοιχεία λογαριασμού προκειμένου να τους γίνει επιστροφή χρημάτων!! Προσοχή! Πρόκειται για απάτη! Μη δίνετε προσωπικά στοιχεία σε κανέναν άγνωστο».
