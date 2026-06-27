Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Βίντεο: Πρόβατο έκανε... βόλτες στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης για ώρες
Βίντεο: Πρόβατο έκανε... βόλτες στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης για ώρες
Το πρόβατο πέρασε από τη Θέρισο, τον Μασταμπά, συνέχισε στη λεωφόρο Δημοκρατίας και έφτασε μέχρι τις αρχές της Ικάρου
Αν και τα πρόβατα τα συναντά κανείς συνήθως στα χωριά και στις πλαγιές της Κρήτης, το πρωί και το μεσημέρι του Σαββάτου οι κάτοικοι του Ηρακλείου έγιναν μάρτυρες ενός πρωτοφανούς περιστατικού, καθώς ένα πρόβατο έκανε… βόλτες στην πόλη.
Το ζώο, άγνωστο μέχρι στιγμής σε ποιον ανήκει και από πού ξέφυγε, περιφερόταν επί ώρες στους δρόμους του Ηρακλείου, με πολίτες να το βλέπουν να περνά από διαφορετικές συνοικίες, σύμφωνα με το neakriti.gr. Η... απρόσμενη διαδρομή του πέρασε από τη Θέρισο, τον Μασταμπά, συνέχισε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και έφτασε μέχρι τις αρχές της Ικάρου.
Η περιπέτεια ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν, ύστερα από πολύωρη... καταδίωξη, το πρόβατο ακινητοποιήθηκε στην περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της Ικάρου.
Το ζώο, άγνωστο μέχρι στιγμής σε ποιον ανήκει και από πού ξέφυγε, περιφερόταν επί ώρες στους δρόμους του Ηρακλείου, με πολίτες να το βλέπουν να περνά από διαφορετικές συνοικίες, σύμφωνα με το neakriti.gr. Η... απρόσμενη διαδρομή του πέρασε από τη Θέρισο, τον Μασταμπά, συνέχισε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και έφτασε μέχρι τις αρχές της Ικάρου.
Η περιπέτεια ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν, ύστερα από πολύωρη... καταδίωξη, το πρόβατο ακινητοποιήθηκε στην περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της Ικάρου.
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