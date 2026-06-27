Βίντεο: Πρόβατο έκανε... βόλτες στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης για ώρες
ΕΛΛΑΔΑ
Πρόβατο Ηράκλειο Κρήτη

Βίντεο: Πρόβατο έκανε... βόλτες στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης για ώρες

Το πρόβατο πέρασε από τη Θέρισο, τον Μασταμπά, συνέχισε στη λεωφόρο Δημοκρατίας και έφτασε μέχρι τις αρχές της Ικάρου

Βίντεο: Πρόβατο έκανε... βόλτες στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης για ώρες
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Αν και τα πρόβατα τα συναντά κανείς συνήθως στα χωριά και στις πλαγιές της Κρήτης, το πρωί και το μεσημέρι του Σαββάτου οι κάτοικοι του Ηρακλείου έγιναν μάρτυρες ενός πρωτοφανούς περιστατικού, καθώς ένα πρόβατο έκανε… βόλτες στην πόλη.

Το ζώο, άγνωστο μέχρι στιγμής σε ποιον ανήκει και από πού ξέφυγε, περιφερόταν επί ώρες στους δρόμους του Ηρακλείου, με πολίτες να το βλέπουν να περνά από διαφορετικές συνοικίες, σύμφωνα με το neakriti.gr. Η... απρόσμενη διαδρομή του πέρασε από τη Θέρισο, τον Μασταμπά, συνέχισε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και έφτασε μέχρι τις αρχές της Ικάρου.

Η περιπέτεια ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν, ύστερα από πολύωρη... καταδίωξη, το πρόβατο ακινητοποιήθηκε στην περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της Ικάρου.

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