Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύσσα Έβρου, επιχειρούν τέσσερα εναέρια
Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύσσα Έβρου, επιχειρούν τέσσερα εναέρια
Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύσσα Έβρου.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
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