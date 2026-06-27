Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύσσα Έβρου, επιχειρούν τέσσερα εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Έβρος

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύσσα Έβρου, επιχειρούν τέσσερα εναέρια

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύσσα Έβρου, επιχειρούν τέσσερα εναέρια
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βύσσα Έβρου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

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