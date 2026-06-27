Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή σε Αττική, Στερεά, Βόρειο Αιγαίο, Αχαΐα και Ηλεία

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Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός, ενόψει του κρίσιμου Σαββατοκύριακου, καθώς, όπως αναφέρεται από το, οι ισχυροί άνεμοι, δημιούργησαν εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και τη γρήγορη εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Όπως τονίζεται από την Πολιτική Προστασία,η σημερινή αποτέλεσε την πρώτη ημέρα της νέας αντιπυρικής περιόδου με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για εκτεταμένες περιοχές της χώρας.Από χθες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε εκδώσει Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς με πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) για περιοχές της Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και του Βορείου Αιγαίου, ενώ, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, είχε ενημερώσει εγκαίρως όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, προκειμένου να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα.Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα τέθηκε σε κατάσταση μερικής επιφυλακής, με διασπορά δυνάμεων των Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), του Μηχανοκίνητο Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ), εντατικοποίηση των περιπολιών και ανάπτυξη εναέριων έμφορτων περιπολιών, καθώς και περιπολικών οχημάτων στις περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για τις ημέρες επαπειλούμενου κινδύνου.Μήνυμα αυξημένης προσοχής είχε απευθύνει και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος έκανε λόγο για δύσκολες ημέρες και κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη προσοχή απαιτείται τόσο για το Σάββατο όσο και για την Κυριακή.Κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου εκδηλώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων στην Εύβοια, την 'Αρτα, τη Σαλαμίνα, τη Ρόδο, την Ελευσίνα, την Ορεστιάδα, τη Στυλίδα, δύο στη Ναύπακτο και δύο στη Βοιωτία.Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι σημαντικότερες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα σε περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου και αντιμετωπίστηκαν με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Στον 'Αγιο Βασίλειο Βοιωτίας κινητοποιήθηκαν αρχικά 51 πυροσβέστες, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σε 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 για την περιοχή. Η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.Λίγη ώρα αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη πυρκαγιά στην Πέτρα Βοιωτίας, όπου επιχειρούσαν έως και 45 πυροσβέστες, δύο ομάδες της 4ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Για την προστασία των πολιτών εκδόθηκε μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων προς τη Λιβαδειά, ενώ και αυτή η πυρκαγιά τέθηκε σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο.Στο Σπαθάρι Ευβοίας κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες, μία ομάδα της 20ής ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, οκτώ αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, με συνεχή εικόνα από drone του ΕΣΚΕΔΙΚ, ενώ η πυρκαγιά οριοθετήθηκε.Στη Βλαχέρνα 'Αρτας επιχείρησαν έως και 29 πυροσβέστες, μία ομάδα της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, με συνεχή εναέρια επιτήρηση μέσω drone.Παράλληλα, στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νέα Βύσσα Έβρου κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ είχε συνεχή εικόνα μέσω drone επιτήρησης, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.Παράλληλα, δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη Ναύπακτο, στην Κάτω Μαμουλάδα και στα Κρυονέρια, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ, όπως τονίζεται, στη Στυλίδα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες, παρά τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούσαν στην περιοχή.