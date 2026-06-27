Σε ύφεση η φωτιά στη Βλαχέρνα Άρτας
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε ύφεση η φωτιά στη Βλαχέρνα Άρτας

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της

Σε ύφεση η φωτιά στη Βλαχέρνα Άρτας
UPD:
Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα Σάββατο (27/6) στη θέση «Κεραίες» στη Βλαχέρνα Άρτας.

Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

UPD:

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