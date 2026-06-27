Σε ύφεση η φωτιά στη Βλαχέρνα Άρτας

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Κεραίες στα Βλαχερνά Άρτας. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της #5ης_ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Σε ύφεση είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα Σάββατο (27/6) στη θέση «Κεραίες» στη Βλαχέρνα Άρτας.Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.