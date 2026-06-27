Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εύβοια

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας, δείτε βίντεο

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε δάσος στο Σπαθάρι Ευβοίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 11 εναέρια, 8 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.



Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας, δείτε βίντεο


UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

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