Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθάρι Ευβοίας, δείτε βίντεο
Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/6) σε δάσος στο Σπαθάρι Ευβοίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 11 εναέρια, 8 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 11 εναέρια, 8 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν υδροφόρες ΟΤΑ. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθάρι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
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