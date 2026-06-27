Παύλος Μαρινάκης: «Ο Τσίπρας μου θυμίζει τον Κωνσταντάρα στον Τρελοπενηντάρη - Κάνει τον κιμπάρη με τα λεφτά των άλλων»

Για Σαμαρά και Καραμανλή

Για την υπόθεση Αβραμόπουλου

«Τα λεφτά αυτά δεν φύτρωσαν, τα οποία δίνουμε τώρα —και φαίνεται ότι έχουμε πάλι κι ένα περιθώριο, για τη ΔΕΘ— να δώσουμε κι άλλα λεφτά. Πώς δημιουργήθηκαν λοιπόν αυτές οι συνθήκες; Το 2019 η Ελλάδα ήταν ως προς το ΑΕΠ, στο 10% του ΑΕΠ για τις επενδύσεις. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 20% του ΑΕΠ. Αυτή την απόσταση την έχουμε καλύψει και έχουμε φτάσει στο 18-19%. Στις εξαγωγές, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 50% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα ήταν στο 20%, τώρα έχει πάει στο 40%».Αναφερόμενος στην κριτική που έχουν ασκήσει κατά της ΝΔ οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, είπε: «Δεν νομίζω ότι απουσίασε ποτέ από την παράταξη ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρός μας. Είναι ένας άνθρωπος με αυξημένη παραταξιακή συνείδηση. Το αν θα επιλέξει να έρθει σε μία μάχη, είναι δική του απόφαση».«Είναι πολύ προσβλητικό για έναν άνθρωπο με τη διαδρομή του Κώστα Καραμανλή, να ετεροπροσδιορίζεται από έναν άλλον —χωρίς να τον υποτιμώ και αυτόν— πρώην πρωθυπουργό, πρώην αρχηγό(σ.σ.: Αντώνη Σαμαρά). Έχει τη δική του πολιτική οντότητα, τη δική του διαδρομή, δίνει τις δικές του απαντήσεις».«Τα διλήμματα και τα διακυβεύματα των εκλογών του 2027, και για τη χώρα, αλλά και για την παράταξη, είναι πολύ μεγαλύτερα από τις όποιες προσωπικές πικρίες».«Ο κύριος Σαμαράς θεωρώ ότι θα σταθμίσει το εξής πάρα πολύ σημαντικό. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας τον τίμησε, τον εξέλεξε πρόεδρο και στη συνέχεια πρωθυπουργό, οι Έλληνες πολίτες και όλοι μαζί τρέξαμε γι’ αυτό, και δεν το μετανιώσαμε στιγμή».«Είναι θεμιτό, είναι λογικό να υπάρχουν αντιρρήσεις, πικρίες, ενστάσεις. Αλλά μια μεγάλη παράταξη, η μόνη που παρέμεινε μεγάλη καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης, έχει μάθει αυτά να τα λύνει στο εσωτερικό της. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα δεν έχει επίδραση στον όποιον κομματικό συσχετισμό, έχει επίδραση για την κοινωνία».Ως προς την υπόθεση Αβραμόπουλου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «φαίνεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει πειστικές απαντήσεις. Θεωρώ ότι υπήρξε μια φόρτιση από τον ίδιο. Έχει δώσει δείγματα γραφής και ευπρέπειας και παρουσίας. Μπορεί κάποιες εκφράσεις να ενόχλησαν, γι’ αυτό και δεν κρύψαμε τα λόγια μας. Θεωρώ όταν οι Αρχές μας καλούν πρέπει να ανταποκρινόμαστε».Τέλος, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη ΔΕΘ, τονίζοντας πως αναμένονται πιθανές φοροελαφρύνσεις, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα.