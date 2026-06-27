Νεκρός ένας 42χρονος μετά από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Τροχαίο δυστύχημα

Νεκρός ένας 42χρονος μετά από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη

Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ένας 41χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

Νεκρός ένας 42χρονος μετά από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη
Στράτος Λούβαρης
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 18:45 όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά – υπό συνθήκες που ερευνώνται - με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.

Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Στράτος Λούβαρης

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