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Νεκρός ένας 42χρονος μετά από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη
Νεκρός ένας 42χρονος μετά από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη
Από το τροχαίο τραυματίστηκε και ένας 41χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στον επαρχιακό δρόμο Χαλάστρας – Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 18:45 όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά – υπό συνθήκες που ερευνώνται - με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.
Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.
Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν στις 18:45 όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά – υπό συνθήκες που ερευνώνται - με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 42χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και να τραυματιστεί ο οδηγός του δευτέρου, 41 ετών.
Ο τραυματίας οδηγός διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.
Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
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