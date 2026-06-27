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Τραγικό δυστύχημα στη Λευκάδα: Ιταλίδα σκοτώθηκε από τη μάτσα ιστιοπλοϊκού
Τραγικό δυστύχημα στη Λευκάδα: Ιταλίδα σκοτώθηκε από τη μάτσα ιστιοπλοϊκού
Το ιστιοπλοϊκό βρισκόταν σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, με επιβάτες δύο ζευγάρια Ιταλών, όταν η μάτσα χτύπησε την 52χρονη στον αυχένα
Τραγωδία στη Λευκάδα με μία 52χρονη Ιταλίδα να αφήνει την τελευταία του πνοή ενώ έκανε ιστιοπλοΐα.
Το ιστιοπλοϊκό βρισκόταν σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, με επιβάτες δύο ζευγάρια Ιταλών. Σύμφωνα με το ilefkada.gr, ενώ έκαναν ιστιοπλοΐα η μάτσα (το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του) γύρισε απότομα και χτύπησε 52χρονη Ιταλίδα στον αυχένα.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στην μαρίνα όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες αλλά δυστυχώς ήταν αργά.
Το ιστιοπλοϊκό βρισκόταν σε κολπίσκο μεταξύ διαύλου και Πλαγιάς, με επιβάτες δύο ζευγάρια Ιταλών. Σύμφωνα με το ilefkada.gr, ενώ έκαναν ιστιοπλοΐα η μάτσα (το οριζόντιο κομμάτι κάθετο στο ιστίο, συγκρατεί το πανί και βοηθάει στο χειρισμό του) γύρισε απότομα και χτύπησε 52χρονη Ιταλίδα στον αυχένα.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το Λιμενικό και το ΕΚΑΒ. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στην μαρίνα όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες αλλά δυστυχώς ήταν αργά.
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