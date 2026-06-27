Βυθίστηκε ιστιοφόρο κοντά σε βραχονησίδα στη Νίσυρο, το Λιμενικό διέσωσε τους δύο επιβαίνοντες
ΕΛΛΑΔΑ
Βραχονησίδα Νίσυρος Λιμενικό Σώμα Ιστιοφόρο

Βυθίστηκε ιστιοφόρο κοντά σε βραχονησίδα στη Νίσυρο, το Λιμενικό διέσωσε τους δύο επιβαίνοντες

Οι δύο διασωθέντες μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νισύρου και είναι καλά στην υγεία τους

Βυθίστηκε ιστιοφόρο κοντά σε βραχονησίδα στη Νίσυρο, το Λιμενικό διέσωσε τους δύο επιβαίνοντες
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν δύο άτομα μετά από την ημιβύθιση του ιστιοφόρουκάφους στο οποίο επέβαιναν, κοντά στη βραχονησίδα Περγούσα Νισύρου, δυτικά της Νισύρου.

Οι δύο διασωθέντες μετεπιβιβάστηκαν σε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Νισύρου και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ.

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