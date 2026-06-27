Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στην Ελευσίνα
Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στην Ελευσίνα
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στην Ελευσίνα το βράδυ του Σαββάτου (27/6), επί της Ιεράς Οδού.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα