Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στην Ελευσίνα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Ελευσίνα Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στην Ελευσίνα

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στην Ελευσίνα
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στην Ελευσίνα το βράδυ του Σαββάτου (27/6), επί της Ιεράς Οδού. 

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
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