Σύλληψη 32χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για χιλιάδες λαθραία τσιγάρα
ΕΛΛΑΔΑ
Λαθραία τσιγάρα Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Αστυνομία Σύλληψη

Σύλληψη 32χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για χιλιάδες λαθραία τσιγάρα

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Σύλληψη 32χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για χιλιάδες λαθραία τσιγάρα
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Συνελήφθη από αστυνομικούς στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 32χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Ειδικότερα, ο 32χρονος εντοπίστηκε από ανωτέρω αστυνομικούς, στο επίπεδο των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εντός των αποσκευών του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.900 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύλληψη 32χρονου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για χιλιάδες λαθραία τσιγάρα
1 ΣΧΟΛΙΟ

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