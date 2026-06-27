Τα πρώτα 9 ζευγάρια της φάσης των «32» του Μουντιάλ

Δείτε τα 9 ζευγάρια που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής για τους «32» του Μουντιάλ, καθώς και τις νέες ομάδες που προκρίθηκαν σήμερα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης