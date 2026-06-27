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Τα πρώτα 9 ζευγάρια της φάσης των «32» του Μουντιάλ
Τα πρώτα 9 ζευγάρια της φάσης των «32» του Μουντιάλ
Δείτε τα 9 ζευγάρια που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής για τους «32» του Μουντιάλ, καθώς και τις νέες ομάδες που προκρίθηκαν σήμερα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 πλησιάζει σιγά σιγά προς το τέλος της. Η 3η αγωνιστική ξεκίνησε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, με τους τελευταίους αγώνες να ολοκληρώνονται τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Ιουνίου.
Αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση τους στη φάση των νοκ-άουτ, με το Πράσινο Ακρωτήρι, το Βέλγιο, την Αίγυπτο, αλλά και την Παραγουάη να σφραγίζουν σήμερα την πρόκριση τους στους «32». Από την άλλη, Ιράν και Σενεγάλη θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο για να μάθουν αν θα συνεχίσουν στο τουρνουά.
Το Μεξικό ήταν η πρώτη ομάδα που επιβεβαίωσε την πρόκριση στους 32, με τη νίκη με 1–0 επί της Νότιας Κορέας στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων. Η τρίτη συνεχόμενη νίκη, με σκορ 3–0 επί της Τσεχίας, επιβεβαίωσε ότι η «Ελ Τρι» τερμάτισε στην κορυφή του Ομίλου Α με εννέα βαθμούς.
Πλέον γνωρίζουμε, τα 9 από τα 16 ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στη φάση των «32», ενώ τα υπόλοιπα 7 θα γίνουν γνωστά αύριο το βράδυ.
Βραζιλία – Ιαπωνία
Νότια Αφρική – Καναδάς
ΗΠΑ – Βοσνία
Αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση τους στη φάση των νοκ-άουτ, με το Πράσινο Ακρωτήρι, το Βέλγιο, την Αίγυπτο, αλλά και την Παραγουάη να σφραγίζουν σήμερα την πρόκριση τους στους «32». Από την άλλη, Ιράν και Σενεγάλη θα πρέπει να περιμένουν μέχρι αύριο για να μάθουν αν θα συνεχίσουν στο τουρνουά.
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Teams QUALIFIED for the Round of 32 of the World Cup so far:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 27, 2026
🇲🇽 Mexico
🇿🇦 South Africa
🇨🇭 Switzerland
🇨🇦 Canada
🇧🇦 Bosnia
🇧🇷 Brazil
🇲🇦 Morocco
🇺🇸 United States
🇦🇺 Australia
🇵🇾 Paraguay
🇩🇪 Germany
🇨🇮 Côte d'Ivoire
🇪🇨 Ecuador
🇳🇱 Netherlands
🇯🇵 Japan
🇸🇪 Sweden… pic.twitter.com/2kv4G6sonl
Το Μεξικό ήταν η πρώτη ομάδα που επιβεβαίωσε την πρόκριση στους 32, με τη νίκη με 1–0 επί της Νότιας Κορέας στο δεύτερο παιχνίδι των ομίλων. Η τρίτη συνεχόμενη νίκη, με σκορ 3–0 επί της Τσεχίας, επιβεβαίωσε ότι η «Ελ Τρι» τερμάτισε στην κορυφή του Ομίλου Α με εννέα βαθμούς.
Πλέον γνωρίζουμε, τα 9 από τα 16 ζευγάρια που θα αναμετρηθούν στη φάση των «32», ενώ τα υπόλοιπα 7 θα γίνουν γνωστά αύριο το βράδυ.
The World Cup bracket is nearly complete as Belgium and Egypt advance, Iran awaits their fate and New Zealand heads home…— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 27, 2026
For all your World Cup projections: https://t.co/VM1iatWXcv pic.twitter.com/88cAOMWeXm
Τα 9 ζευγάρια της φάσης των «32»Ολλανδία – Μαρόκο
Βραζιλία – Ιαπωνία
Νότια Αφρική – Καναδάς
ΗΠΑ – Βοσνία
Γερμανία - Παραγουάη
Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
Γαλλία - Σουηδία
Αυστραλία - Αίγυπτος
Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι
Πηγή: gazzetta.gr
Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
Γαλλία - Σουηδία
Αυστραλία - Αίγυπτος
Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι
Πηγή: gazzetta.gr
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