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Για την Αργεντινή του Μέσι έκαναν τη ζωή τους... ποδήλατο: «Τρελαμένοι» οπαδοί ταξίδεψαν 8.500 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα έως το Κάνσας Σίτι, βίντεο
Για την Αργεντινή του Μέσι έκαναν τη ζωή τους... ποδήλατο: «Τρελαμένοι» οπαδοί ταξίδεψαν 8.500 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα έως το Κάνσας Σίτι, βίντεο
Ο Λούκας Λεντέσμα και η παρέα του έχουν διανύσει περισσότερα από 60.000 χιλιόμετρα σε 50 χώρες, για να δουν την Εθνική Αργεντινής
Ο Λούκας Λεντέσμα είναι μία γνωστή φιγούρα στην αθλητική κοινωνία της Αργεντινής.
Καθηγητής φυσικής αγωγής στο επάγγελμα, λάτρης της περιπέτειας και του ποδηλάτου, αλλά και του ποδοσφαίρου ίδρυσε την ομάδα «Todo a Pedal» (Όλα με το πετάλι), με την οποία έχει διανύσει περισσότερα από 60.000 χιλιόμετρα σε 50 χώρες για να δει την Εθνική Αργεντινής!
Το 2014 έγινε ευρέως γνωστός, όταν ταξίδεψε έως τη γειτονική Βραζιλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά αυτό ήταν το πιο «μικρό» του ταξίδι, καθώς το 2018 διένυσε 14.000 χιλιόμετρα σε πέντε μήνες για να βρεθεί στα γήπεδα της Ρωσίας, ενώ στο τρίτο του Μουντιάλ χρειάστηκε να κάνει μια απόσταση 10.000 χιλιομέτρων (από τη Νότια Αφρική) έως το Κατάρ για να δει τον Λίο Μέσι και τους συμπαίκτες του να κατακτούν την κούπα.
Στα μέσα Μαΐου ο Λεντέσμα και τρία ακόμη μέλη της ομάδας ξεκίνησαν και πάλι το ταξίδι τους από την Κόρδοβα της κεντρικής Αργεντινής, για ένα ακόμη επικό ταξίδι 8.500 χιλιομέτρων μέχρι να φτάσουν στο Κάνσας Σίτι.
Οι τέσσερις Αργεντινοί ποδηλάτες ξεκίνησαν συμβολικά από το Στάδιο «Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες» (ο θρυλικός επιθετικός που οδήγησε την αλμπισελέστε στον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο το 1978) και ποδηλάτησαν αρχικά μέσω της Χιλής, του Περού (πέρασαν από τις Άνδεις αντιμετωπίζοντας θερμοκρασίες -20 βαθμών Κελσίου), του Ισημερινού και της Κολομβίας.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους ο κόσμος τους περίμενε για να τους προσφέρει νερό, φαγητό και να τους ενθαρρύνει ενώ πολλοί άνοιγαν τα σπίτια τους για να
Καθηγητής φυσικής αγωγής στο επάγγελμα, λάτρης της περιπέτειας και του ποδηλάτου, αλλά και του ποδοσφαίρου ίδρυσε την ομάδα «Todo a Pedal» (Όλα με το πετάλι), με την οποία έχει διανύσει περισσότερα από 60.000 χιλιόμετρα σε 50 χώρες για να δει την Εθνική Αργεντινής!
Το 2014 έγινε ευρέως γνωστός, όταν ταξίδεψε έως τη γειτονική Βραζιλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά αυτό ήταν το πιο «μικρό» του ταξίδι, καθώς το 2018 διένυσε 14.000 χιλιόμετρα σε πέντε μήνες για να βρεθεί στα γήπεδα της Ρωσίας, ενώ στο τρίτο του Μουντιάλ χρειάστηκε να κάνει μια απόσταση 10.000 χιλιομέτρων (από τη Νότια Αφρική) έως το Κατάρ για να δει τον Λίο Μέσι και τους συμπαίκτες του να κατακτούν την κούπα.
Στα μέσα Μαΐου ο Λεντέσμα και τρία ακόμη μέλη της ομάδας ξεκίνησαν και πάλι το ταξίδι τους από την Κόρδοβα της κεντρικής Αργεντινής, για ένα ακόμη επικό ταξίδι 8.500 χιλιομέτρων μέχρι να φτάσουν στο Κάνσας Σίτι.
Οι τέσσερις Αργεντινοί ποδηλάτες ξεκίνησαν συμβολικά από το Στάδιο «Μάριο Αλμπέρτο Κέμπες» (ο θρυλικός επιθετικός που οδήγησε την αλμπισελέστε στον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο το 1978) και ποδηλάτησαν αρχικά μέσω της Χιλής, του Περού (πέρασαν από τις Άνδεις αντιμετωπίζοντας θερμοκρασίες -20 βαθμών Κελσίου), του Ισημερινού και της Κολομβίας.
Κατά τη διάρκεια της διαδρομής τους ο κόσμος τους περίμενε για να τους προσφέρει νερό, φαγητό και να τους ενθαρρύνει ενώ πολλοί άνοιγαν τα σπίτια τους για να
κοιμηθούν τα βράδια.
Ωστόσο πέρα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και το έκαναν με επιτυχία, φτάνοντας στη Γουατεμάλα, τελευταίος σταθμός πριν από το Μεξικό ένας εκ των τεσσάρων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει καθώς ενημερώθηκε ότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στης Ηνωμένες Πολιτείες...
Όταν έφτασαν στο Κάνσας κατευθύνθηκαν στο αθλητικό κέντρο που έχει ως βάση η Εθνική ομάδα της Αργεντινής με τη χαρά τους να μην κρύβεται...
Εκεί οι ιθύνοντες της ομάδας του ετοίμασαν μία έκπληξη καθώς τους υποδέχθηκαν οι Αλέξις ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλεζ, αλλά και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος λατρεύει την ποδηλασία και έχει συμμετάσχει σε ορισμένους από τους πιο σκληρούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας που γίνονται στην Αργεντινή.
Και φυσικά οι τρεις φίλοι δεν έχουν χάσει κανέναν αγώνα της Εθνικής τους ομάδας, παρακολουθώντας από κοντά τον Λιονέλ Μέσι να γράφει ιστορία και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
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Ωστόσο πέρα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν και το έκαναν με επιτυχία, φτάνοντας στη Γουατεμάλα, τελευταίος σταθμός πριν από το Μεξικό ένας εκ των τεσσάρων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει καθώς ενημερώθηκε ότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στης Ηνωμένες Πολιτείες...
Όταν έφτασαν στο Κάνσας κατευθύνθηκαν στο αθλητικό κέντρο που έχει ως βάση η Εθνική ομάδα της Αργεντινής με τη χαρά τους να μην κρύβεται...
Εκεί οι ιθύνοντες της ομάδας του ετοίμασαν μία έκπληξη καθώς τους υποδέχθηκαν οι Αλέξις ΜακΆλιστερ, Νίκο Γκονζάλεζ, αλλά και ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος λατρεύει την ποδηλασία και έχει συμμετάσχει σε ορισμένους από τους πιο σκληρούς αγώνες ορεινής ποδηλασίας που γίνονται στην Αργεντινή.
Και φυσικά οι τρεις φίλοι δεν έχουν χάσει κανέναν αγώνα της Εθνικής τους ομάδας, παρακολουθώντας από κοντά τον Λιονέλ Μέσι να γράφει ιστορία και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
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