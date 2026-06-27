Τέσσερις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο ατύχημα Χαλκίδα

Τέσσερις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα, δείτε βίντεο

Πιο σοβαρά τραύματα φέρουν δύο γυναίκες που ήταν συνοδηγοί στα οχήματα

Τέσσερις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα, δείτε βίντεο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στη Δροσιά στη Χαλκίδα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα άσπρο αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με ένα άλλο αμάξι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Πιο σοβαρά τραύματα φέρουν δύο γυναίκες που ήταν συνοδηγοί στα οχήματα.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.



Τέσσερις τραυματίες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Χαλκίδα, δείτε βίντεο


Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Τροχαία για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.

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