Λίβανος: Ο στρατός ορκίζεται να υπερασπιστεί την ειρήνη στη χώρα, μετά από διαδήλωση υποστηρικτών της Χεζμπολάχ
ΚΟΣΜΟΣ
Λίβανος Χεζμπολάχ

Λίβανος: Ο στρατός ορκίζεται να υπερασπιστεί την ειρήνη στη χώρα, μετά από διαδήλωση υποστηρικτών της Χεζμπολάχ

Η διοίκηση του στρατού δεν θα ανεχτεί καμία παραβίαση της ασφάλειας ούτε καμία απειλή για την ειρήνη στη χώρα, αναφέρεται σε ανακοίνωση

Λίβανος: Ο στρατός ορκίζεται να υπερασπιστεί την ειρήνη στη χώρα, μετά από διαδήλωση υποστηρικτών της Χεζμπολάχ
Ο στρατός του Λιβάνου ορκίστηκε σήμερα να υπερασπιστεί την ειρήνη στη χώρα, την επομένη μιας διαδήλωσης υποστηρικτών της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ κατά της υπογραφής της συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ με σκοπό μια "διαρκή ειρήνη".

"Η διοίκηση του στρατού δεν θα ανεχτεί καμία παραβίαση της ασφάλειας ούτε καμία απειλή για την ειρήνη στη χώρα μέσω ενεργειών με απρόβλεπτες συνέπειες, αποκλεισμούς δρόμων ή επιθέσεις κατά δημόσιας ή ιδιωτικής περιουσίας", τόνισε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

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