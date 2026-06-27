Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Φωτιά τώρα σε δάσος στα Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια, δείτε βίντεο
Φωτιά τώρα σε δάσος στα Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια, δείτε βίντεο
Επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) σε δάσος στα Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανία.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρια Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 17 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026
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