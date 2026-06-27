Νεκρός 75χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Νεκρός Ξενοδοχείο Τουρίστας

Νεκρός 75χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Κρήτη

H αστυνομία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 75χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του πέμπτου ορόφου

Νεκρός 75χρονος τουρίστας που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Κρήτη
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Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/6) στο Ηράκλειο, με άνδρα να βρίσκει τραγικό θάνατο μετά από πτώση από τον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ο 75χρονος Γάλλος τουρίστας, που διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με την σύζυγό του βρέθηκε από το μπαλκόνι του δωματίου του στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι αρχές. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. H αστυνομία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 75χρονος βρέθηκε στο κενό.
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