Διπλή παράσυρση οδηγού μετά από εκτροπή του αυτοκινήτου του στη Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χαλκιδική Παράσυρση

Διπλή παράσυρση οδηγού μετά από εκτροπή του αυτοκινήτου του στη Χαλκιδική

Ο 33χρονος Βούλγαρος παρασύρθηκε από ΙΧ στο ρεύμα της εθνικής προς Θεσσαλονίκη και από αυτοκίνητο στο ρεύμα προς Χαλκιδική

Διπλή παράσυρση οδηγού μετά από εκτροπή του αυτοκινήτου του στη Χαλκιδική
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών στη Χαλκιδική, στο ύψος της Πορταριάς, όταν άνδρας παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα.

Όλα ξεκίνησαν όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος Βούλγαρος εξετράπη της πορείας του.

Για λόγο που ερευνάται ακόμη από τις Αρχές, ο 33χρονος παρασύρθηκε μετά, πρώτα από αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονη ημεδαπή που κινούταν προς Θεσσαλονίκη και μετά από όχημα που οδηγούσε 44χρονος Ρουμάνος στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Ο 33χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Προανάκριση διενεργεί η ΕΛΑΣ.

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