Με μια στρατηγική επένδυση στις δραστικές πρώτες ύλες, η DEMO ξαναγράφει το μέλλον της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.
Διπλή παράσυρση οδηγού μετά από εκτροπή του αυτοκινήτου του στη Χαλκιδική
Διπλή παράσυρση οδηγού μετά από εκτροπή του αυτοκινήτου του στη Χαλκιδική
Ο 33χρονος Βούλγαρος παρασύρθηκε από ΙΧ στο ρεύμα της εθνικής προς Θεσσαλονίκη και από αυτοκίνητο στο ρεύμα προς Χαλκιδική
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών στη Χαλκιδική, στο ύψος της Πορταριάς, όταν άνδρας παρασύρθηκε από δύο αυτοκίνητα.
Όλα ξεκίνησαν όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος Βούλγαρος εξετράπη της πορείας του.
Για λόγο που ερευνάται ακόμη από τις Αρχές, ο 33χρονος παρασύρθηκε μετά, πρώτα από αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονη ημεδαπή που κινούταν προς Θεσσαλονίκη και μετά από όχημα που οδηγούσε 44χρονος Ρουμάνος στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
Ο 33χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Προανάκριση διενεργεί η ΕΛΑΣ.
Όλα ξεκίνησαν όταν το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος Βούλγαρος εξετράπη της πορείας του.
Για λόγο που ερευνάται ακόμη από τις Αρχές, ο 33χρονος παρασύρθηκε μετά, πρώτα από αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονη ημεδαπή που κινούταν προς Θεσσαλονίκη και μετά από όχημα που οδηγούσε 44χρονος Ρουμάνος στο ρεύμα προς Χαλκιδική.
Ο 33χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Προανάκριση διενεργεί η ΕΛΑΣ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα