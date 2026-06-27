Διάσωση 35 μεταναστών από σκάφος της Frontex νότια της Γαύδου

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 35 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από σκάφος της Frontex, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 2 μποφόρ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.