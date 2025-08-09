Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Πάτρα: Τρεις ανήλικοι λήστεψαν κι έστειλαν στο νοσοκομείο μια 80χρονη
Πάτρα: Τρεις ανήλικοι λήστεψαν κι έστειλαν στο νοσοκομείο μια 80χρονη
Τρεις ανήλικοι Ρομά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια, επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη για να της αρπάξουν τον χρυσό σταυρό από τον λαιμό - Η γυναίκα υπέστη κάταγμα στο ισχίο
Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 80χρονη γυναίκα έπειτα από επίθεση που δέχτηκε το πρωί του Σαββάτου στην οδό Ασημάκη Φωτήλα στην Πάτρα, από τρεις ανήλικους Ρομά – ένα κορίτσι και δύο αγόρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις δράστες πλησίασαν την ηλικιωμένη, την χτύπησαν στο στήθος και της άρπαξαν τον χρυσό σταυρό που φορούσε στον λαιμό. Στη συνέχεια την έσπρωξαν, ρίχνοντάς τη στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο ισχίο.
Η 80χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ανηλίκων.
Πηγή: Pelop
