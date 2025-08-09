Πάτρα: Τρεις ανήλικοι λήστεψαν κι έστειλαν στο νοσοκομείο μια 80χρονη

Τρεις ανήλικοι Ρομά, ένα κορίτσι και δύο αγόρια, επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη για να της αρπάξουν τον χρυσό σταυρό από τον λαιμό - Η γυναίκα υπέστη κάταγμα στο ισχίο