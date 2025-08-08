Μικρή εξασθένηση των ανέμων το Σάββατο, ξεπέρασαν τα 11 μποφόρ σήμερα
Μικρή εξασθένηση των ανέμων το Σάββατο, ξεπέρασαν τα 11 μποφόρ σήμερα
Δυστυχώς, φαίνεται πως η εξασθένηση των ανέμων στην Ανατολική Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι μικρή, είπε η Χριστίνα Ρίγου - Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σαββατοκύριακο - Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο στην Αττική και ακόμη τρεις περιφέρειες
Μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι από τα μεσάνυχτα, ενώ συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κερατέα.
Στην Κάρυστο αλλά και στην Πεντέλη ριπές ανέμων σήμερα Παρασκευή ξεπέρασαν τα 11 μποφόρ, σύμφωνα με την Χριστίνα Ρήγου. Όπως είπε η μετεωρολόγος, στην Παξιμάδα Καρύστου οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 119 χιλιόμετρα και στην Πεντέλη τα 118 χιλιόμετρα.
Όπως είπε η μετεωρολόγος, από τα μεσάνυχτα θα υπάρξει μικρή εξασθένηση των ανέμων σε όλο το Αιγαίο. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο θα πνέουν άνεμοι 8 μποφόρ σε Κυκλάδες, Αττική, Εύβοια, Κρήτη και στην ανατολική Πελοπόννησο.
Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τη Δευτέρα και ανέμους 8 μποφόρ αναμένεται να πνέουν μόνο στις βόρειες Κυκλάδες.
Για τη φωτιά στην Κερατέα, η Χριστίνα Ρήγου είπε πως ήταν μια δύσκολη μέρα η σημερινή για την ανατολική Αττική αφού από το πρωί έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι. «Δυστυχώς, φαίνεται πως η εξασθένηση κατά τη διάρκεια της νύχτας θα είναι μικρή. Από τα 7-8 μποφόρ θα πέσουμε στα 6-7 οπότε η κατάσβεση της πυρκαγιάς θα είναι δύσκολη», συμπλήρωσε.
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει ενισχυμένους ανέμους 7-8-9 μποφόρ και το Σάββατο στο βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια, την
ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.
Σε συναγερμό και αύριο θα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που υπάρχει σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες.
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος σε τέσσερις περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε δέκα.
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
«Μικρή εξασθένηση»
Σε συναγερμό και αύριο θα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που υπάρχει σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες.
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο
Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος σε τέσσερις περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε δέκα.
Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
- Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
- Περιφέρεια Κρήτης
- Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
- Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για αύριο ΣάββατοΘυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 34με 36 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτική πρόγνωση:
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7, τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις Κυκλάδες τοπικά 8μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 30 με 32 και τοπικά στη νότια Κρήτη 34 με35 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.
Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και την βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Κυριακή
Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις πρωινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός τη Δευτέρα
Αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.
Πρόγνωση για την Τρίτη και την Τετάρτη
