Μικρή εξασθένηση των ανέμων το Σάββατο, ξεπέρασαν τα 11 μποφόρ σήμερα



«Μικρή εξασθένηση»

Κλείσιμο



Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο

Σε συναγερμό και αύριο θα βρίσκεται ο

λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς που υπάρχει σε Αττική και άλλες τρεις περιφέρειες.

Σύμφωνα με τον

που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος σε τέσσερις περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε δέκα.