Το Σάββατο η απολογία της μητέρας και του συντρόφου για την κακοποίηση της 3χρονης στην Κρήτη
Προθεσμία για να απολογηθούν το Σάββατο (30/5), ζήτησαν και έλαβαν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, για την κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ πλέον έχει αποσωληνωθεί.

Οι δύο οδηγήθηκαν την Τετάρτη (27/5), ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, όπου τους απαγγέλθηκαν οι κακουργηματικές διώξεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 3χρονης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στην 25χρονη αναμένεται να οριστεί από την Εισαγγελία νομική υποστήριξη, καθώς είχε αρνηθεί αρχικά να την υπερασπιστεί δικηγόρος.

Ο 27χρονος σύντροφός της από το Πακιστάν έχει δικηγόρο, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην τον αναλάβει, καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τη δικογραφία που θα φτάσει στα χέρια του. Νωρίτερα ο 27χρονος δικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων κατηγορούμενος για παράνομη είσοδο στην χώρα. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών χωρίς αναστολή και 5.000 ευρώ πρόστιμο.

Υπενθυμίζεται πως η 25χρονη Ρομά είχε ήδη καταδικαστεί χθες σε τρία χρόνια φυλάκιση για ψευδή κατάθεση.

