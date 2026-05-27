Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, τα καρφιά για ΕΛΑΣ... ΕΑΜ και Πολάκη και η Καρυστιανού

Ο πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα στους πολίτες ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο πόλοι στο πολιτικό σύστημα - Πολλά κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι η ΝΔ θα πρέπει να έχει ένα αντίπαλον δέος, προκειμένου να συγκρίνεται, αλλά και να «δείχνει» στους πολίτες ως εναλλακτική





Έβαλε βεβαίως στο



το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη» είπε χαριτολογώντας ο κ. Μητσοτάκης για το όνομα ΕΛΑ.Σ. που επέλεξε ο κ. Τσίπρας.



@protothema.gr ❗️Μητσοτάκης στο συνέδριο ygeiamou, για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη #protothema #news #ygeiamou #mitsotakis #greektiktok @Ygeiamou.gr ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr ΣΥΡΙΖΑ με νέο ΑΦΜ.







Ομολογουμένως, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει τη σύγκριση με τον κ. Τσίπρα, με δεδομένο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει ένα manual αντιμετώπισης του πρώην πρωθυπουργού ήδη από τις διπλές εκλογές του 2019 και από αυτές του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα και την παραίτηση του κ. Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.



Πολλά κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι η ΝΔ θα πρέπει να έχει ένα αντίπαλον δέος, προκειμένου να συγκρίνεται, αλλά και να «δείχνει» στους πολίτες ως εναλλακτική, σε περίπτωση που δεν της δώσουν μια τρίτη τετραετία. Είναι προφανές ότι, όσο το νέο κόμμα Τσίπρα ανεβάζει ταχύτητα και παρουσιάζει θέσεις και προτάσεις, τόσο θα πυκνώνουν και οι απαντήσεις της ΝΔ. Πάντως, κυβερνητικά στελέχη δεν υποτιμούν τον κ. Τσίπρα, ενώ είναι εδραία η πεποίθηση στους κυβερνητικούς κύκλους ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του κ. Ανδρουλάκη στη μάχη για τη δεύτερη θέση.

Κλείσιμο

Πρώτα «πυρά» στην Καρυστιανού Με δεδομένο ότι και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού αποτελεί έναν αστάθμητο παράγοντα για το πολιτικό σύστημα, ο κ. Μητσοτάκης πήρε για πρώτη φορά θέση με πιο συγκεκριμένο τρόπο από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ίδρυση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία».



«Όλοι θα κριθούν. Είναι μία ειδική περίπτωση, η κυρία Καρυστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία εθνική τραγωδία, επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι "κακοί, διεφθαρμένοι" και λίγο-πολύ μάλλον "θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή" και "μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα"», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.



@protothema.gr ❗️Μητσοτάκης στο συνέδριο ygeiamou.gr: Η κυρία Καρυστιανού θα κριθεί, όλοι θα κριθούν #protothema #news #mitsotakis #ygeiamou #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr σεβασμός στην κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά η κυβέρνηση δεν θα αφήσει αναπάντητα τα πυρά που επιδιώκουν να συσπειρώσουν τον λεγόμενο «αντισυστημικό χώρο». «Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν» προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.



Μια ημέρα μετά τη συμπλήρωση του παζλ του νέου πολιτικού χάρτη με το κόμμα Τσίπρα -και μόνη εκκρεμότητα το ενδεχόμενο νέο κόμμα Σαμαρά-ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο του ygeiamou.gr και του protothema.gr έδειξε με σαφήνεια τη στρατηγική του: περιέγραψε όσα έκανε και όσα θα κάνει η ΝΔ, εφόσον μείνει στην εξουσία και έχει την ευκαιρία για τρίτη θητεία και αντιπαρέβαλε μια αντιπολίτευση χωρίς στρατηγική πυξίδα, με μόνο αίτημα το να πέσει η ΝΔ.Έβαλε βεβαίως στο στόχαστρο τον κ. Τσίπρα , κάτι που θα κάνει προοδευτικά συχνότερα στον δρόμο προς τις κάλπες προς αναβίωση του διπόλου του 2023, ενώ για πρώτη φορά έβαλε στο στόχαστρο και τη Μαρία Καρυστιανού. «Τι να πω για το όνομα, φαντάζομαιτο άφησε στον κ. Πολάκη» είπε χαριτολογώντας ο κ. Μητσοτάκης για το όνομα ΕΛΑ.Σ. που επέλεξε ο κ. Τσίπρας.«Ο κ. Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε ως πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα» είπε ο κ. Μητσοτάκης, αποφεύγοντας να σχολιάσει αν θα πρόκειται για τονΣε κάθε περίπτωση, απέρριψε το περιεχόμενο της ιδρυτικής πράξης του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού ως «θεαματική βουτιά» στο παρελθόν, αντιπαραβάλλοντάς την με τη στρατηγική αυτού και της κυβέρνησης να μιλούν για πράγματα που αφορούν τους πολίτες στην καθημερινότητας τους, αλλά και για το άμεσο μέλλον.Ομολογουμένως, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει τη σύγκριση με τον κ. Τσίπρα, με δεδομένο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει ένα manual αντιμετώπισης του πρώην πρωθυπουργού ήδη από τις διπλές εκλογές του 2019 και από αυτές του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα και την παραίτηση του κ. Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.Πολλά κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι η ΝΔ θα πρέπει να έχει ένα, προκειμένου να συγκρίνεται, αλλά και να «δείχνει» στους πολίτες ως εναλλακτική, σε περίπτωση που δεν της δώσουν μια τρίτη τετραετία. Είναι προφανές ότι, όσο το νέο κόμμα Τσίπρα ανεβάζει ταχύτητα και παρουσιάζει θέσεις και προτάσεις, τόσο θα πυκνώνουν και οι απαντήσεις της ΝΔ. Πάντως, κυβερνητικά στελέχη δεν υποτιμούν τον κ. Τσίπρα, ενώ είναι εδραία η πεποίθηση στους κυβερνητικούς κύκλους ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του κ. Ανδρουλάκη στη μάχη για τη δεύτερη θέση.Με δεδομένο ότι και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού αποτελεί έναν αστάθμητο παράγοντα για το πολιτικό σύστημα, ο κ. Μητσοτάκης πήρε για πρώτη φορά θέση με πιο συγκεκριμένο τρόπο από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ίδρυση της«Όλοι θα κριθούν. Είναι μία ειδική περίπτωση, η κυρία Καρυστιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μία εθνική τραγωδία, επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μία φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι "κακοί, διεφθαρμένοι" και λίγο-πολύ μάλλον "θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή" και "μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα"», είπε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.Δείχνοντας ότι αφενός θα υπάρξειστην κυρία Καρυστιανού ως πρόσωπο, αλλά η κυβέρνηση δεν θα αφήσει αναπάντητα τα πυρά που επιδιώκουν να συσπειρώσουν τον λεγόμενο «αντισυστημικό χώρο». «Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν» προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ευρύτερα, ο πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα στους πολίτες ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο πόλοι στο πολιτικό σύστημα. Η ΝΔ, με τα θετικά και τα αρνητικά της και την προσήλωση σε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, και μια αντιπολίτευση με ετερόκλητες δυνάμεις, χωρίς συγκροτημένη εναλλακτική πρόταση και με μόνο στόχο την πολιτική ανατροπή.



«Νομίζω ότι αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα, αυτή τη στιγμή, μιας αντιπολίτευσης η οποία ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα σε έναν διαγκωνισμό απέναντι σε μια κυβέρνηση που, παρά τα προβλήματά της, παρά τα λάθη της, έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Το ξεδιπλώνει αυτό το σχέδιο. Νομίζω ότι φάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση ότι και πράγματα έχουμε κάνει στην υγεία, αλλά και θέλουμε να κάνουμε και πολλά περισσότερα. Το είπαμε, το κάνουμε, όχι το κάναμε. Το κάνουμε και θα κάνουμε περισσότερα ακόμα. Νομίζω ότι αυτή η σύγκριση θα αποτυπωθεί, εκτιμώ, στο αποτέλεσμα των εκλογών του 2027, όχι μόνο γιατί οι πολίτες θέλουν σε ταραγμένους καιρούς σταθερότητα, αλλά γιατί θέλουν κυρίως προοπτική», υπογράμμισε με νόημα ο κ. Μητσοτάκης.