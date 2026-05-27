Με χτύπησε με μπουνιές και με πέταξε στο πορτμπαγκάζ, λέει ο 14χρονος για τον Κώστα Παπαδόπουλο
«Ναι σου έκλεψε κύριε, ναι δεν διαφωνώ, συμφωνώ, γιατί δεν πήρες την αστυνομία;», λέει ο παππούς του 14χρονου - Ο πρώην παίκτης του Survivor υποστηρίζει πως κυνήγησε τον ανήλικο, αυτός έπεσε και τον ακινητοποίησε
Αναβλήθηκε η δίκη του Κώστα Παπαδόπουλου στο Αυτόφωρο για τον ξυλοδαρμό 14χρονου που κατήγγειλε πως τον έκλεψε στο ζαχαροπλαστείο που διατηρεί στο Μενίδι. Η οικογένεια του παιδιού κατέθεσε μήνυση σε βάρος του κ. Παπαδόπουλου που υποστηρίζει ότι η συμμορία ανηλίκων τον έκλεψε δύο φορές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ενώ ο 14χρονος δηλώνει πως τον «χτύπησε με μπουνιές στο κεφάλι». Από την πλευρά του ο παππούς του παιδιού υποστήριξε πως ο πρώην παίκτης του Survivor το χτύπησε και ανέφερε, μεταξύ άλλων, «ναι σου έκλεψε κύριε, ναι δεν διαφωνώ, συμφωνώ, γιατί δεν πήρες την αστυνομία;».
Ο Κώστας Παπαδόπουλος ισχυρίστηκε, όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr πως «είχαν πάρει την τσάντα της μαμάς την προηγούμενη μέρα, την Κυριακή έκλεψαν το κινητό της κοπέλας από το μαγαζί. Ήξερα ποιοι είναι, τη διαδρομή που ακολουθούν και τους έπιασα εκεί. Την προηγούμενη μέρα είχα βρει την τσάντα της μάνας μου πεταμένη, τα χαρτιά της, τις κάρτες κτλ. Όταν έτρεξα να τους πιάσω ήταν πέντε, έπεσε (ο 14χρονος) κι εγώ τον ακινητοποίησα. Το κινητό της κοπέλας που είχαν κλέψει ήταν μπροστά του. Τον έβαλα στο αμάξι για να τον πάω στην Ασφάλεια. Αυτός ο 14χρονος έχει βαρύ ποινικό μητρώο, δύο σελίδες. Είναι σεσημασμένος».
Σύμφωνα με το MEGA, ο 14χρονος ισχυρίστηκε πως έπαιζε ποδόσφαιρο με τον αδερφό του, όταν στις 21:45 της Κυριακής αποφάσισαν να πάνε προς το σπίτι τους και τότε είδαν το λευκό αυτοκίνητο να τους πλησιάζει και ο οδηγός «με άρπαξε και με έβαλε στο πορτπαγκάζ λέγοντάς μου “γ… φέρε μου το κινητό γιατί θα σε γ…”».
«Όπως είχα πάει να δω την μπάλα με τον αδερφό μου, έφευγα, πήγαινα σπίτι και δεν ξέρω τι του έκλεψαν του κύριου, τι κάνανε. Αυτός ο κύριος έπιασε εμένα και με χτύπησε με μπουνιές στο κεφάλι και με ένα κλειδί, του αυτοκινήτου τα κλειδιά. Τίποτα δεν μου είπε. Απλώς άρχισε να με χτυπάει. Με έπιασε από τον λαιμό και με πέταξε μέσα στο πορτμπαγκάζ. Του είπα “άσε με δεν είμαι εγώ” και μετά, με είδε μέσα στα αίματα και με άφησε», είπε ο 14χρονος στο MEGA.
«Ο αδερφός μου έτρεξε και εγώ έκατσα. Μετά πήγα σπίτι μου, φώναξε ο πατέρας μου την αστυνομία και μετά η αστυνομία κάλεσε το ΕΚΑΒ. Με πήγαν στο νοσοκομείο, μου βάλανε ράμματα. Δέκα ράμματα μου βάλανε στο κεφάλι», συμπλήρωσε.
Ο παππούς του ανήλικου υποστηρίζει πως ο Κώστας Παπαδόπουλος χτύπησε τον 14χρονο: «μας χτύπησε ο Κώστας που ήταν στο Survivor. Τηλεφωνήσαμε στην αστυνομία, έρχεται και φέρανε το ΕΚΑΒ. Αυτός έχει κυνηγήσει το παιδί, το έχει πάει ας πούμε 500-300 μέτρα και λέει ότι του έκλεψε ένα κινητό. Το οποίο το κινητό το είχε ο άνθρωπος. Και λέγανε ότι πήρε την τσάντα της μαμάς, σε αυτό το σημείο βρέθηκε το κινητό που έπιασα το παιδί είχε βρεθεί η τσάντα. Όταν ήρθαν οι αστυνομικοί και δώσαμε τα στοιχεία για να τον συλλάβουν και του λένε φέρε μας το υλικό από τις κάμερες. Τις πάει τις κάμερες και δεν φαίνεται ούτε το παιδί, ούτε και κάποιος άλλος».
«Αν εμένα το δικό μου το εγγόνι αυτή τη στιγμή και έχει ένα πρόβλημα με την υγεία του, μου το άφηνε στον τόπο; Δεν θα μου το άφηνε; Γιατί; Ναι σου έκλεψε κύριε, ναι δεν διαφωνώ, συμφωνώ, γιατί δεν πήρες την αστυνομία;», ανέφερε.
