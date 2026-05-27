Ο 10χρονος έπαιζε και έπεσε στο κανάλι, πώς έγινε η τραγωδία στις Σέρρες
Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και μία 43χρονη που φέρεται να προχωρούσε σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού που εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (27/5) σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 10χρονος έπαιζε στον οικισμό όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε μέσα στο κανάλι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Την ίδια ώρα, συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για την υπόθεση έχει συλληφθεί και μία 43χρονη για ρευματοκλοπή.
Πρόκειται, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων της περιοχής, για ιδιοκτήτρια σπιτιού που φέρεται να προχωρούσε σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο μέσα από το νερό και εξετάζεται αν το παιδί χτυπήθηκε από ρεύμα. Το σενάριο παραμένει υπό διερεύνηση και αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της νεκροψίας – νεκροτομής που θα διενεργηθεί.
Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 11:45 το πρωί εντός αρδευτικού καναλιού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Ο 10χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
