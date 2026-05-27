Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν ιδιοκτήτη καταστήματος στα Πατήσια - Τρεις συλλήψεις μετά από καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας
Η ΕΛΑΣ καταδίωξε το όχημα των δραστών που ακινητοποιήθηκε στον Κηφισό αφού συγκρούστηκε με άλλα αυτοκίνητα
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στα Πατήσια σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα. Συγκεκριμένα, στην οδό Πατησίων στα Πατήσια άγνωστος μπήκε στο κατάστημα όπου πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη, πιθανόν Πακιστανικής καταγωγής και στους δύο μηρούς του.
Στην συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε μια γκρι BMW που τον περίμενε απ' έξω και στο οποίο επέβαιναν άλλα τρία άτομα, όλοι αλβανικής καταγωγής.
Το συγκεκριμένο όχημα καταδιώχθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και στη Λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία προσέκρουσε σε τρία με τέσσερα οχήματα.
Δύο από τους επιβαίνοντες του οχήματος συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς ενώ άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν πεζοί. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν πεζό και τον συνέλαβαν.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μετά τους πυροβολισμούς και τον τραυματισμό του διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη ζωή του.
Δείτε βίντεο: Το όχημα που ακινητοποιήθηκε μετά από καταδίωξη
