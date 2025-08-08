Δραματικές σκηνές στην Ηράκλεια Ηλείας: Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, η φωτιά μπήκε στο χωριό
Δραματικές σκηνές στην Ηράκλεια Ηλείας: Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, η φωτιά μπήκε στο χωριό
Εκτός ελέγχου μαίνεται η φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Αρχαία Ολυμπία
Στα πρώτα σπίτια της Ηράκλειας στην Ηλεία έχουν φτάσει οι φλόγες από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Χελιδόνι και γρήγορα πήρε τεράστιες διαστάσεις.
Το χωριό εκκενώθηκαν την ώρα που οι φλόγες απειλούσαν τα σπίτια τους.
Δραματικές είναι οι σκηνές στο χωριό με ηλικιωμένους να απομακρύνονται εσπευσμένα, ενώ «βρέχει» στάχτη.
Δείτε το βίντεο από το ilialive:
Δείτε το βίντεο από το ilialive:
